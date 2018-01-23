Göztepe'den yerli stoper atağı

HAFTA SONU TRANSFER NETLEŞECEK

Erdinç Şahin

Ara dönemde sadeceorta saha oyuncusukadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yerli stoper transferindeardındaniçin nabız yoklamaya başladı.ekiplerindenforması giyen Aytaç'la görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip,forma şansı bulmakta zorlanan Ahmet'i kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.Bu sezon sadece 3 lig, 3 kupa ile 2 demüsabakasında Sarı-Kırmızılı formayı giyenoynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemine kadar 1 takviye daha yapmayı planlayan İzmir ekibinin hafta sonuna kadar Ahmet'in durumunu netleştireceği ifade edildi.Öte yandan Kayseri maçının bilet fiyatları belli oldu. VIP tribünü 216, numaralı 116, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribünü de 22 TL olarak belirlendi.müsabakasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverlerin biletleri kısa sürede tüketmesi bekleniyor.