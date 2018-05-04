Göztepe evinde rahat

Erdinç Şahin

Bu periyotta1-0,'u da 5-0 yenen Sarı-Kırmızılılar 12 puanı hanesine yazdırıpkupalarına katılma yolunda avantaj elde etti. Göz-Göz, sadecekarşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle taraftarını üzdü. Ligin ikinci yarısında deplasmanda henüz galibiyet alamayan Göztepe'yi Bornova Stadı'nda kazandığı maçlar ayakta tuttu.Kalan 3 haftadavesahasında karşılaşacak İzmir ekibi tek deplasman müsabakasını Konyaspor ile oynayacak. Taraftarların bu sezon özellikle iç sahada müthiş bir destek verdiğini ifade eden teknik direktör, "Onların tutkularına, iyi sonuçlar elde ederek karşılık vereceğiz.'u yenip üst sıralardan kopmayacağız" dedi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren'de sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Hakan pazartesi günü sahadaki yerlerini alamayacak.