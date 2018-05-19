Göztepe 0 - 0 Galatasaray / Fenerbahçe 1 - 0 Konyaspor / Başakşehir 1 - 2 Kasımpaşa

31' Medipol Başakşehir Edin Visca'yla farkı 1'e indiriyor

28' Fenerbahçe'de Fernandao bu haftayı da boş geçmiyor. Soldado'nun pasında Fernandao topu Konyaspor filelerine gönderdi

27' Kasımpaşa Diagne'yle penaltıdan golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

26' Konyaspor çok etkili geldi. Skubic'in iyi ortasına Adis Jahovic kafayı vurdu ama yine Volkan'ı geçemedi

23' Fenerbahçe soldan Valbuena ile hızlı geldi. Fransız yıldızın Konya kalesine gönderdiği şut, az farkla dışarı gitti.

23' Göztepe bu dakikalarda baskısını arttırdı. Demba Ba'nın yerden sert vuruşu Muslera'da kaldı

22' Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

22' Roberto Soldado ceza sahası önünde topla buluştu. Şutu çeken Soldado yine Konyaspor savunmasına takıldı.

20' Göztepe çok etkili geldi. Selçuk Şahin'in vuruşu Beto'da kaldı. Ardından dönen top yine Göztepeli oyuncularda kaldı. Guffran'ın kafa vurşunda Muslera başarılı.

18' Fenerbahçe Konyaspor savunmasını geçmekte zorlanıyor.

15' Hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Caiçara'nın şutu üstten auta gitti.

14' Fenerbahçe baskısını arttırmaya çalışıyor. Vabuena topu orta sahada kaptı, Soldado'ya attığı pası Konya savunması engelledi. Fenerbahçe'nin pozisyonu sağ kanattan devam etti. Yapılan ortaya kafayı vuran Fernandao, Konyaspor kalecisini geçemedi

14' Göztepe gole çok yaklaştı Guffran'ın vuruşu dışarıda

10' Galatasaray tehlikeli bir yerden frikik kullanacak. Göztepe'de Tayfur sarı kart gördü. Rodrigues'in vuruşunda top az farkla dışarıda

9' Galatasaray, Göztepe karşısında oyunun hakimiyetini ele geçirdi. Yarı sahada pas yapıyor.

8' Fenerbahçe savunması alarm veriyor. Konyaspor bir kez daha çok etkili geldi.Volkan Demirel kalesinden çıkarak tehlikeyi savuşturdu.

6' Kasımpaşa Ahmed Ildiz'le golü buluyor

5' Karşılaşma bol pozisyonlu devam ediyor. Şener'in sağdan açtığı orta Alper'in önünde kaldı. Alper'in vuruşu az farkla dışarı gitti. Konyaspor ve Fenerbahçe açık futbolu tercih ediyor.

4' Fenerbahçe'de Valbuena'nın kaybettiği top, Konyaspor'un kontra atağına dönüştü. Fofana'nın vuruşu Volkan Demirel'de kaldı

3' Başakşehir'de Adebayor'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

3' Göztepe, Galatasaray karşısında maça hızlı başladı. Castro'nun şutunda top Galatasaray savunmasından geri dönüyor

2' Konyaspor maça hızlı başladı. Adis Jahovic ceza sahasında buluştuğu topu Volkan'ın soluna gönderdi. Volkan pozisyonun büyümesine izin vermeden topu kontrol etti.

1' Cüneyt Çakır düdüğü çaldı. Göztepe Galatasaray maçı başladı

1' Fenerbahçe ligin son maçına Soldado'nun santrasıyla start verdi

1' Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı başladı.

İLK 11'LER:

Göztepe'nin ilk 11:

Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

Galatasaray'ın ilk 11:

Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis





Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Alper, Fernandao, Soldado

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:

Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Vedat, Mehdi, Ömer Ali, Fofana, Jahovic





Medipol Başakşehir'in ilk 11'i:

Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa'nın ilk 11'i:

Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

'ŞAMPİYONLUĞU ALIP DÖNECEĞİZ'

Fatih Terim: Benim de artık söyleyeceklerim ortada. Bugün inşallah buradan inşallah şampiyonluğu alıp döneceğiz.

AYKUT KOCAMAN'DAN GIULIANO AÇIKLAMASI

'Konyaspor işi bitmiş gibi gözüküyor ama %100 oynayacaklar, kuşkum yok. Bizim açımızdan çok net ben de merak ediyorum. Kadroda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Maça nasıl başlayıp, nasıl götüreceğimizi ben de merak ediyorum. Son derece ilginç bir durum.

Güzel taraflardan bir tanesi, dışarıdan bir futbolsever olarak bakıldığında, son haftaya kadar 4 takımın da şampiyon ve Şampiyonlar Ligi açısından son haftayı görmek zorunda kalması güzel.

İkinciliğin de Şampiyonlar Ligi açısından önemli olduğu bir maç. Önce elimizdeki koruma, sonra kayıpları bekleme durumundayız. başka şansımız yok. Giuliano ağrılarının devam ettiğini söyledi, durumunun oynamaya uygun olmadığını söyleyince kadroda tutmak zorunda kaldık. Gidişatla ilgili ne olacağını maçta göreceğiz.'

'KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN MUTSUZ OLMAYACAĞIZ'

Şampiyonluk şansı olan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamaları:

34. hafta, 48. resmi maça çıkıyoruz ve hepsinin de içerisi dolu. Kulüp tarihinde ilk kez, 34 hafta sonunda şampiyonluk yarışında olmak harika bir tablo.

Belki şampiyon olacağız, belki kaybedeceğiz ama mutluyum.Son ana kadar bu yarışın içerisinde olmamız bizi mutlu ediyor. Kazandığımız zaman olumlu değerlendireceğiz, kaybettiğimiz zaman ise mutsuz olmayacağız. Bugün kazanmak istiyoruz

GÖZTEPE - GALATASARAY

İzmir'de 15 yıl sonra bir ilk

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Öte yandan iki ekip, bu akşam yapacakları maçla ligde İzmir'de 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

Sekiz sezonda 16 kupa

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

İlk yarıda Başakşehir gülmüştü

Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

34.randevu

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2’sini son 4 randevuda elde etti. Fenerbahçe’nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.



