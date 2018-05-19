Nefesler tutuldu, Süper Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon bu akşam belli oluyor. Tüm futbolseverler heyecanlı... Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir taraftarının gözleri bu maçta olacak. Galatasaray'ın ne yapıp ne edip Göztepe deplasmanında sahadan yenik ayrılmaması gerekiyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da Bornovo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Ngando, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Serdar Aziz), Denayer, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Şampiyonluk hesapları

Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe deplasmanından çıkaracağı 1 puan, şampiyonluk için yeterli olurken, İzmir’de yaşayacağı olası mağlubiyet ise Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı konuk edecek Medipol Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre sıralamayı değiştirebilecek.

Galatasaray’ın olası yenilgisi sonrası iki rakibi de kazanırsa, puan eşitliği nedeniyle üçlü averajda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir olacak. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için ise hem Galatasaray’ın yenilmesi hem de Medipol Başakşehir’in puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Öte yandan, tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaşmaya oldukça yakın olan Galatasaray ise son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sofiane Feghouli takıma dönecek

Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Göztepe maçında takımdaki yerini alabilecek. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in tercih etmesi durumunda İzmir deplasmanında görev yapabilecek.

Göztepe'de 5 eksik var!

Göztepe’de cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Şampiyon 2. kez İzmir’de belirlenebilir

Daha önce 2006-2007 sezonu şampiyonunun İzmir’de belli olduğu Süper Lig’de Galatasaray yarın en az 1 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

1993-1994’te son haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Karşıyaka’yı 4-0 yenmesine rağmen rakibinin Bursaspor’u 2-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğa ulaşamamıştı.

52. Kez karşı karşıya gelecekler

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27’sini Galatasaray, 11’ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İzmir’de 15 yıl sonra karşılaşacaklar

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir’de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir’deki son lig maçı, Göztepe’nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı’nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Öte yandan iki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir’de 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.























