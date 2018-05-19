Göztepe Galatasaray maçının İddaa oranlarında büyük değişim!

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun şampiyonu bu akşam saat 19.00’da İzmir’de oynanacak Göztepe-Galatasaray maçıyla belli olacak. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı kazanır veya berabere kalırsa rakiplerinin maç sonucuca bakmaksızın 21.şampiyonluğuna ulaşacak. Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği karşılaşma öncesi iddaa oranlarında da büyük bir değişim görüldü.

GÖZTEPE'NİN ORANI DÜŞTÜ

Hafta başında ilk önce 8.00 olarak açıklanan Göztepe’nin galibiyet oranı maça saatler kala 6.50’ye düştü. Galatasaray’ın galibiyet oranı ise 1.20 olarak göze çarpıyor. İddaa’nın beraberlik için verdiği oran ise 4.50.

İzmir Bornova Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.