Göztepe - Osmanlıspor maç sonucu: 3-3 (Maç özeti)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

GÖZTEPE - OSMANLISPOR MAÇINDAN NOTLAR



BETO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Elif Bayram

7. dakika Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.23. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazından Goufran'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-033. dakika Demba Ba ceza sahası içerisinde çalımın ardından rakip kaleyi yokladı, Karcemarskas golü son anda önleyerek topu kornere çeldi.35. dakika sağ kanattan Castro'nun içeri çevirdiği topa Gouffran'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-043. dakika Vrsajevic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1Müsabakanın 55. dakikasında hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın dokunamadığı top taca çıktı.59. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Umar, kaleci Beto'nun kalesinde terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-273. dakikada Selçuk Şahin'in ceza alanı dışından attığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.77. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.84. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Gouffran'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu iyi takip eden Castro, ceza alanı içinde bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Cikalleshi'nin Göztepe ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Cikalleshi tekrar beraberliği sağladı: 3-3.BornovaArda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık OngunBeto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba BaKarcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi)Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor)Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Sarı-kırmızılı taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trazonspor karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor sınavında ise on birde görevlendirildi. Göztepeli futbolseverler maç öncesi Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli oyuncu da tribünlere alkışla karşılık verdi.Maçın 23'üncü dakikasında ağları sarsan Demba Ba büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 30 Nisan 2017'de Beşiktaş formasıyla ağları sarsan Ba, yaklaşık 10 ay sonra gol atmayı başardı. Göztepe'nin ikinci golüne ima atan Gouffran da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.Teknik Direktör Tamer Tuna, kart cezalısı Poko'nun yokluğunda Rotman'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu.Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto, Osmanlıspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada ceza duruma düştü.Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, önemli bir iki puanın yanında tecrübeli kaleci Beto'yu da kaybetti. Mücadelenin 83. dakikasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören deneyimli file bekçisi, İzmir ekibinin ligin 22. haftasında Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü. Zorlu Başkent deplasmanında Portekizli kalecinin yerine kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.Beto'nun yanı sıra ceza sınırında bulunan Andre Casto da gördüğü sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak.