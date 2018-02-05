Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak



TEMEL ATMA TÖRENİ MART AYINDA

Haber Merkezi

Kulüpten alınan bilgiye göre, önümüzdeki dönemde Torbalı ilçesinde faaliyete geçecek altyapı tesisleri için ortaklık görüşmeleri yapan Göztepeli yöneticiler, söz konusu kulübün yetkilileriyle bir araya geldi.Kurucuları arasında Göztepeli futbolcu Demba Ba'nın yanı sıra oyuncular Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Moussa Sow'un yer aldığı San Diego 1904'le önümüzdeki dönemde bir iş birliği anlaşması imzalanacak.Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin temel atma töreninin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.AA