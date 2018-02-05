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Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Demba Ba'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin San Diego 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi

Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak
Kulüpten alınan bilgiye göre, önümüzdeki dönemde Torbalı ilçesinde faaliyete geçecek altyapı tesisleri için ortaklık görüşmeleri yapan Göztepeli yöneticiler, söz konusu kulübün yetkilileriyle bir araya geldi.


TEMEL ATMA TÖRENİ MART AYINDA


Kurucuları arasında Göztepeli futbolcu Demba Ba'nın yanı sıra oyuncular Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Moussa Sow'un yer aldığı San Diego 1904'le önümüzdeki dönemde bir iş birliği anlaşması imzalanacak.

Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin temel atma töreninin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA


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