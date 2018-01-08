Göztepe Sinan Gümüş'e resmen talip!

GÖZTEPE 3 OYUNCU ALACAK

Erdinç Şahin

Başkan'in yakın ilişkiler içerisinde olduğuTeknik DirektörüSinan'ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.Sezonun ilk yarısındadöneminde forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu için Terim'in İzmir ekibine olumlu yanıt vermediği belirtildi.Kanatlar ve forvette görev yapan 23 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampında görmek isteyenSinan'ı ikinci yarıda değerlendireceği vurgulandı. Sinan'a, Göztepe'nin yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün de talip olduğu kaydedildi.Yurt içi ve dışında araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar 1 yerli, 2 de yabancı transfer yapmak istiyor.veyolları ayırıp kontenjanı açmayı planlayan Göztepe, alt liglerde mücadele eden takımların gençlerini de araştırıyor.Öte yandan Göztepe'nin genç stoperi, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiralandı. Antalya kampından ayrılan Emrecan'ı takım arkadaşları uğurladı.DHA