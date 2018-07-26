Göztepe'den anlamlı pankart
Hollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle sahaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı
Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden Göztepe, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
'GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU'
Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.
OLMYPIAKOS LAZAROS'LA GÜLDÜ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
AA