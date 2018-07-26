Göztepe'den anlamlı pankart

Hollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle sahaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı

26 Temmuz 2018, Perşembe 22:21 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018, Perşembe 22:21
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Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden Göztepe, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 

'GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU'

Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.

OLMYPIAKOS LAZAROS'LA GÜLDÜ

Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

AA

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