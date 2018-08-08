Süper Lig’de bu sezon Avrupa potasını hedef olarak belirleyen Göztepe, transferde büyük oynuyor...

Sarı- Kırmızılılar, en ciddi bütçeyi santrfora ayırmış durumda. Başkan Mehmet Sepil, ileri uca kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu getirmek istiyor. İzmir ekibinin hedefindeki yıldız; Seydou Doumbia.

Bursaspor’un da gündemine gelen 30 yaşındaki Fildişili forvet, Sporting Lizbon’dan kesin olarak ayrılacak. Arap kulüplerinin de istediği Doumbia’nın menaceriyle ilk temas kuruldu. Doumbia’nın Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı ve maddi detayların konuşulduğu öğrenildi.

Göz Göz’ün getireceği forvet için yıllık 1.5 milyon Euro’luk maaşı gözden çıkarttığı belirtildi.

3 BÜYÜKLER İSTEMİŞTİ

Geçen sezon toplam 29 resmi maçta oynayan Doumbia, 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da kariyeri boyunca 37 karşılaşmaya çıkan 1.79’luk santforu, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine sıkça gelmişti.

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