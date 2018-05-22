Tamer Tuna ile flaş bir şekilde yollarını ayıran Göztepe Kulübü yeni teknik direktörünü bulmakta gecikmedi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı.

Tamer Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş’ı getirdi.

Son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran ve İstanbul ekibine 1'inci Lig’de Play-Off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor’da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.

TUNA KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Tarihi 14 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6'ncı sırada bitiren Göztepe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen genç teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca veda gerçekleşti. Yönetim ve Tuna'nın hem maddi konularda hem de gelecek planlamasında pürüz yaşadığı ifade edildi.

Her defasında kalbinin ve aklının kulüpte olduğunu belirtip gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını açıklayan Tuna'nın ayrılışı şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon sonunda da takımı Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Başkan Mehmet Sepil, göreve başladığı 2014 yılından bu yana 7. teknik adamını değiştirmiş oldu. Göztepe'den Tuna'nın vedasıyla ilgili yapılan açıklamada: "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İLK SEZONUNU 6'NCI SIRADA TAMAMLADI

Kariyerini Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan Tamer Tuna, sarı-kırmızılılarla 34 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Tuna yönetimindeki Göztepe, 49 puan toplayıp sezonu 18 takıklı ligde 6'ncı sırada tamamladı. Genç teknik adama Bursaspor ve Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.