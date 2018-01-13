Gözü gibi baktığı güvercinini bisikletle gezdiriyor

EVDE KAFESE BİLE KOYMUYOR

Senim Tanay

Suriye’nin İdlib kentinde 3 yıl önce 5 kişilik ailesiyle iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelip İslahiye’de kiraladıkları evde kalan Ayhan Celil, 3 ay önce yavru olarak evinin önünde bulduğu güvercine 'Barış' ismini verdi. Celil, güvercinine gözü gibi bakarken onunla zaman zaman geziye de çıkıyor.Güvercinin yanında bir an olsun ayırmayan Celil, görenlerin dikkatini çekiyor. Güvercini bisikletinin gidonuna koyup gezdirmeyi sevdiğini söyleyen Suriyeli Celil, "Güvercinimle 3 aydır beraberiz. Evde kafese koymayız, sürekli serbesttir. Sokakta bisikletimle gezerken, yürürken hep beraberiz. Havaya uçsun diye atarım uzaklaşmaz. Benim en iyi arkadaşım" dedi.