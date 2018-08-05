Gözünde, burnunda akıntı olan kurbanlık almayın

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'da 391 bin küçükbaş ve 150 bine yakın büyükbaş hayvan bulunduğunu, bu hayvanların genelde kurbanlık olarak değerlendirildiğini belirtti. Şanlıurfa, Konya, Aksaray, Diyarbakır ve Ağrı’dan Hatay'a kurbanlık için hayvan girişleri olduğunu ifade eden Çolakoğlu, kentte her yıl genellikle 78 bin civarında küçükbaş, 9 bine yakın da büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını kaydetti. Kesilen kurbanların küpelerinin il ve ilçe müdürlüklerine getirilerek sistemden düşürülmesi gerektiğine işaret eden Çolakoğlu, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Özellikle burun akıntısı, salya, gözlerde akıntılar, topallık, fiziksel olarak dışa yansıyan durumu olan hayvanları kurbanlık olarak alıp değerlendirmemek gerekir. Bunun dışında özellikle hayvanlarda kulak küpesi olmasına dikkat etmek gerekir. Veteriner hekimlerin kontrol ettiği ve kurbanlığa uygun olan hayvanlar değerlendirilmeli. Bunları aldığımız yerlerde özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olmalarına dikkat edilmelidir. 2 yaşını doldurmuş olup olmadıklarını da kulak küpeleri ile beraber bizim sistemimizde kontrol edilmek istendiği zaman kontrolü yapılabilmektedir. Küçükbaş hayvanların da özellikle besili olması, kurbanlığa uygun olması gerekmektedir. Bunun dışında özellikle hayvanların il içerisinde nakillerinde nakil belgesi, küçükbaşlarda ve büyükbaşlarda da pasaportla nakillerini yapmak gerekir. İl dışına hayvanları götürmek gerektiği zamanlarda da bunları mutlaka veteriner sağlık raporuna dönüştürmek, o şekilde intikalleri yapmak lazım. Kurbanlıklar kesildiğinde kulak küpelerini alıp il ve ilçe müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımıza götürerek sistemden düşümlerini yapmalıyız.”

Çolakoğlu, kesilen hayvanlardan çıkan atıkların çöplere atılması durumunda insanlara geçebilecek zoonoz hastalıkların oluşabileceğini de belirterek, “Hayvanlarımızı kestiğimiz vakit özellikle sakatatlar ve etleri dışında atılacak malzemeleri çevreye zarar vermeyecek şekilde hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıklar olabileceği düşüncesiyle, bu tehlikeyi bertaraf etmek için özellikle sakatatları ve hayvanların iç organlarını alıp çok derin ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gömmek gerekiyor. Bu atıkları çöplere atmak çok doğru bir davranış değildir” dedi.