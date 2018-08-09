Dövizde yaşanan hareketlilik altına da sıçradı. Günlerdir yükselişte olan altın bugün ortalama yüzde 2 değer kazandı. Gram altın 210 lirayı aşarken çeyrek altın ise 344 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

210,57 liradan alınırken, 210,81 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 333 liradan alınırken 344 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 665 TL'den alınırken 680 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1358,00 liradan alınıp 1370,00 liradan alıcı buluyor.