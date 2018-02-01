Gram altın son 5 yıldır ocakta kazandırıyor

Altının gram fiyatında 170-175 lira seviyeleri görülebilir

"Gram altının yıl içerisinde 180 liranın üzerinin görülmesi sürpriz olmaz"

Nazlı Erdol

yılın ocak ayında dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Yeni yıla 158 lira seviyelerinden başlayan ve 165 lirayı test eden altının gram fiyatı bu dönemde yatırımcısına yüzde 2,4 getiri sağlarken, aylık bazda ocak ayını 162,5 lira ile tarihinin en yüksek seviyesinden tamamladı.Altının gram fiyatının geçmiş verileri incelendiğinde ise 2013'ten bu yana ocak ayında değer kazanmayı başardığı görüldü.ın küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen ve 1.366,15 dolarla 17 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise aynı dönemde yüzde 3,30 değer kazandı.Analistler, bu yıl siyasi, jeopolitik ve öngörülemeyen risklerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı bir seyrin izlenebileceğini belirterek, gelişmiş ülke merkez banka kararlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü, altına dolardaki zayıflık nedeniyle bir talep olduğunu belirterek, ocak ayında ons altın ve gram altının yatırımcılarını güldürdüğünü kaydetti.Kuğucuk, genelde her yılın ilk ayında altının iyi performans sergilediğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte fonların, merkez bankalarının ve yatırımcıların altına olan taleplerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.Altının gram fiyatının kısa vadede ve en kötü senaryoda 152 liraya kadar gerileyebileceğini bildiren Kuğucuk, yükseliş hareketinde ise 170-175 lira seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.Kuğucuk, bu yıl içinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesi ve beraberinde jeopolitik ve siyasi risklerin devam etmesi durumda ons altın fiyatının zaman zaman yükseliş trendleri içinde yer alacağını belirterek, "Orta ve daha uzun vadede bakıldığında yukarı hareketlerde 1.400-1.450 dolar var buralar aşılırsa 1.500 dolarlı seviyeler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da ocak ayında dolar kurunun gerilediğini ve altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok ons altın fiyatındaki değer kazançlarıyla ilgili olduğunu söyledi.Erkan,endeksinin oldukça düştüğünü, diğer majör para birimlerindeki olası bir düzeltmenin endeksi bir miktar yukarıya çekeceğini belirterek şunları kaydetti:"Bu da altının ons fiyatının 1.350 dolar bandı üzerindeki potansiyelini mevcut şartlarla sınırlı göstermektedir. Şu ana kadar ABD tahvil faizlerindeki yükselişe eşlik etmeyen doların özellikle ABD'deki enflasyon ve para politikası beklentileriyle yükselişe geçmesi durumunda da altının ons fiyatı frenlenebilir, ancak içeride de kur fiyatları yukarı doğru hareketlenebilir. Kurda aşağı yönlü hareket alanını sınırlı, yukarı hareket alanını daha fazla görüyorum. Bu kapsamda gram altın fiyatında yıl içerisinde 180 liranın üzerinin görülmesi sürpriz olmaz."