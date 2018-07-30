Gram altına talep arttı

Esen, “Vatandaş ‘alım-satım yapayım derken elimdekinden olabilirim, en iyisi bunu muhafaza etmek’ diyor. Altının ons bazında dolar fiyatının 1200’lerin altına geleceğini beklemiyorum. TL bazında da gramının 150 TL olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Esen, Türk halkının geleneğinde yastık altında altın saklama adetinin olduğunu belirterek, Türkiye’de yastık altında 150-200 milyar dolarlık altının bulunduğunu söyledi.

DÜNYANIN ALTIN MERKEZİ

Esen, “Dünyanın altın merkezi olarak İstanbul’u konumlamak için ilgili kurumların birlikte çalışması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, Borsa İstanbul, İstanbul Altın Rafinerisi, Takasbank, SPK gibi kurumların yetkililerinden Altın Kurulu oluşturulması adımları hızlandırır. Sistem oluşturulsa ülkeler altınlarını İngiltere’de tutmak yerine Türkiye’de tutabilir” dedi.

Kaynak: Milliyet