Grammy Müzik Ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Müzik
dünyasının en prestijli ödül törenlerinden; Grammy Müzik Ödülleri
, bu sene 60. kez sahiplerini bulacak. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllerileceği gece New York, Madison Square Garden’de gerçekleştirilecek.
Türkiye
saatine göre 28 Ocak Pazar’ı 29 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03.30’da teve 2’de ekrana gelecek olan 60. Grammy Müzik Ödülleri
, Amerika
ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.
Unutulmayacak performanslar ve sahne şovları ile 60. Grammy Müzik Ödülleri
canlı yayınla teve 2’de!
Nazlı Erdol