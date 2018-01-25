Grammy Müzik Ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nazlı Erdol

dünyasının en prestijli ödül törenlerinden;, bu sene 60. kez sahiplerini bulacak. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllerileceği gece New York, Madison Square Garden’de gerçekleştirilecek.saatine göre 28 Ocak Pazar’ı 29 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03.30’da teve 2’de ekrana gelecek olanile aynı anda izleyiciyle buluşacak.Unutulmayacak performanslar ve sahne şovları ilecanlı yayınla teve 2’de!