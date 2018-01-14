Grand slam sezonu Avustralya'da açılıyor

36 yaşındaki Federer zirveyi hedefliyor

Nadal, amcası olmadan ilk sezonuna başlıyor

Sakatlıktan dönen Djokovic, Avustralya'nın kralı olmak istiyor

Kadınlarda şampiyonluk çok bilinmeyenli denklem

Murray turnuvada yok

Kortun özellikleri

Nazlı Erdol

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'dekentinde başlayacak.(Roland Garros),veile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 15-28 Ocak tarihlerinde 106. kez organize edilecek.'ta toplam 55 milyon Avustralya doları (yaklaşık 163 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 27 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 28 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4 milyon Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon lira) para ödülü verilecek.Sakatlıktan döndüğü 2017'de Avustralya Açık ve Wimbledon'ın yanında 3 de Masters turnuvası kazanarak adeta yeniden doğan erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 Kasım 2012'den bu yana ilk defa dünya sıralamasının zirvesine yerleşebilir.'taki 6, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer, bunu başarırsa 33 yaşla Andre Agassi'ye ait açık dönemde dünya 1 numarası olan en yaşlı erkek tenisçi unvanını alacak.İsviçreli sporcu, klasmanda liderlik koltuğuna oturabilmek için geçen yıl şampiyon olduğu Avustralya'da unvanını koruyup 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın 4. turdan ötesine geçememesini bekleyecek.Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sonrası geçen yılve ABD Açık'ı kazanarak yeniden dünya 1 numarası olan, kariyeri için yeni bir sınavla karşı karşıya.Kariyerinin başından bu yana antrenörlüğünü yapan amcası Toni olmadan ilk sezonunu oynayacak Nadal, buradaki 2'nci, kariyerindeki 17'nci grand slam zaferi için korta çıkacak.Üçüncü turda elendiği 2016 Wimbledon'dan beri formsuz görünen ve sağ dirseğinden sakatlanarak çekilmek zorunda kaldığı 2017çeyrek finalinden itibaren 6 ay kortlardan uzak kalan, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.2016'nın kasım ayında dünya 1 numarası unvanını dae kaptıran Sırp tenisçi, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda'ı geçerek, tek başına Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olacak.Doğum sonrası grand slam oynayacak seviyeye gelemediği için unvanını koruyamayacak ABD'li Serena Williams'ın yokluğunda, tek kadınlar şampiyonunu kestirmek oldukça güç.Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına 1 numaralı seribaşı olarak katılacak, ilk grand slam şampiyonluğunu istiyor. Kurada şansı yaver gitmeyen Halep, 2. tura çıkarsa Eugenie Bouchard-Oceane Dodin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.3. turda, 4. turda iseile eşleşme olasılığı yüksek Halep'in, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta bulunuyor.Tek erkeklerde 5 kez final oynayanve dünya 24 numarası, sakatlıkları nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.Kadınlarda ise Ssakatlığı,, doğum sonrası formunu yakalayamadığı, Viktoria Azarenka ise ailevi sebeplerden ötürü turnuvayı kaçıracak.Merkez kort olma özelliğini taşıyan Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan 78 yaşındaki tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.Rod Laver Arena, 14 bin 820 kişilik kapasitesine rağmen grand slam müsabakalarının oynandığı merkez kortlar arasındaki en düşük kapasiteli kort. ABD Açık'ın önemli karşılaşmalarına sahne olan Arthur Ashe, 23 bin 771 kapasitesiyle ilk sıranın sahibi. Grand slamlerin en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu ve Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier takip ediyor.2008 yılından beri turnuvanın oynandığı zemin olan "plexicushion"ın, ABD Açık'ın 1978'den bu yana kullandığı, asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki zeminin taklidi olduğu iddiasıyla organizasyon komitesi eleştiriliyor.Başka sert kortlara nazaran daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor.Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.