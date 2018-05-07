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Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik

SPOR Toto 1. Lig'den düşen Grandmedical Manisaspor'da yeni sezon öncesi belirsizlik yaşanıyor.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:09
Grandmedical Manisaspor'da belirsizlik
Kadrosundaki birçok futbolcunun mali krizler nedeniyle ayrılması sonrası altyapı ağırlıklı kalan Manisaspor'da Abdülkadir Korkut, Hikmet Balioğlu, Hüseyin Tok, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Ümit Yasin Arslan ve Ömer Buğdaycı ay sonunda serbest kalacak.

Borçları yüzünden bu sezon 9 puanı silinen, 20 milyon TL'ye varan FIFA'lık olmuş eski yabancı futbolcu ve kulüp borçlarını ödemezse 24 puan silme cezası ve alt lige düşmenin eşiğinde olan siyah-beyazlılarda haziran ayında yapılması gereken olağan kongre öncesi kulislerde aday ismi geçmiyor.


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