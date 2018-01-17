Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın'a emanet

TFF 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının ardından takımı 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taner Taşkın'a emanet etti. 

Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın'a emanet
Taner Taşkın, Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlıların eski futbolcuları arasında da yer alan Taşkın, Manisaspor'un ardından Sarıyer ve Amed Sportif'i de çalıştırdı. Taner Taşkın kulüpte o dönem yine Mergen yönetiminde görev almıştı. 
 

"MANİSA'NIN EVLADI"


Ligde aldığı 9 puan silme cezasının ardından ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan, mali sıkıntılar nedeniyle önemli futbolcularını kaybeden Grandmedical Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen, Taşkın'ın zor bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, "Taner Taşkın Manisa'nın evladı. Hem futbolcu hem teknik adam olarak kulübe önemli hizmetleri bulundu" dedi.

Taşkın ise bu periyotta herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Senegalli forvet Diagne'yi kadrosuna kattı
Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!

Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'i büyük sürpriz bekliyor

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'i büyük sürpriz bekliyor
Demba Ba'dan uçuk maaş isteği!

Demba Ba'dan uçuk maaş isteği!
Fikret Orman Welbeck transferi için Londra'da!

Fikret Orman Welbeck transferi için Londra'da!
Anthony Davis durdurulamıyor: Bu kez 45 sayı attı

Anthony Davis durdurulamıyor: Bu kez 45 sayı attı
Dusko Tosic için dev teklif!

Dusko Tosic için dev teklif!
Marca'nın La Liga anketinde Real Madrid ve Ronaldo'ya şok!

Marca'nın La Liga anketinde Real Madrid ve Ronaldo'ya şok!
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano
Feyenoord’dan flaş Robin van Persie açıklaması

Feyenoord’dan flaş Robin van Persie açıklaması