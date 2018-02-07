Gregory van der Wiel Fenerbahçe'yi bombaladı

2016 yazında Paris Saint Germain
'den Fenerbahçe
'ye büyük ümitlerle transfer edilen Gregory van der Wiel
, sonraki yıl Cagliari
'ye satılmıştı.
Cagliari'de yarım sezon forma giydikten sonra da Toronto FC
'nin yolunu tutan Hollandalı sağ bek, son verdiği demeçte Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki günleriyle ilgili konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'yle dört yıllık büyük bir kontrata imza attım ancak 3 ay sonra kulüpte sorunlar yaşamaya başladım.
" dedi.
Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe, bana hiç iyi davranmadı. Özel hayatımda da sıkıntılar yaşadım. Dolayısıyla Türkiye, benim için iyi bir tecrübe olmadı.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin