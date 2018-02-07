Gregory van der Wiel Fenerbahçe'yi bombaladı

2016 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri veremediği için ertesi yıl satılan ve şu anda da Toronto FC'nin formasını giyen Gregory van der Wiel, Sarı-Lacivertli kulübü kızdıracak açıklamalarda bulundu.