Gri kategorideki terörist Fuat Akkaya etkisiz hale getirildi
Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi’nin gri kategorisindeki "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu belirlendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi’nin gri kategorisinde yer alan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu
bildirildi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Valilik, 18 Mayıs’ta Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda, F-16 uçaklarınca 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
ZEYNAL KÜÇÜK DE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nin gri kategorisindeki "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edildiği anımsatıldı.
GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha
kimliğinin tespit edildiği, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi’nin gri kategorisindeki "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya adlı terörist olduğu açıklandı.
"ÇALIŞMALAR AZİM VE KARARLIKLA SÜRÜYOR"
Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.