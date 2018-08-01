Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 26 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru isimli teröristin olduğu belirlendi.
AA