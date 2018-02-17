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Grip karbonhidrat ve şeker tüketenleri daha çok vuruyor

Uzmanlar, virüslerin şeker ve karbonhidratın olduğu ortamlarda daha kolay ürediğini ve bu nedenle de gribin karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde daha fazla görülüp ağır seyrettiğini açıkladı

17 Şubat 2018, Cumartesi 11:47
Grip karbonhidrat ve şeker tüketenleri daha çok vuruyor
Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, gribin solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek sosyal öpüşme ve tokalaşma gibi davranışların influenza virüsünün bulaşmasına yol açabildiğini belirtti.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, kanser ya da kronik hastalıkları bulunanları etkileyen gribin, halsizlik, yüksek ateş ve boğazda yanma gibi belirtilerinin gözlendiğine işaret eden Prof. Dr. İftihar Köksal, gribin tedavisi olan ve korunulabilen hastalık olduğunu anlattı.

Sigara içenlerde hastalığın daha ağır seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. İftihar Köksal, "Sigara içenler hastalığı bulaştırma bakımından en önemli risk gruplarından birini oluşturuyor. Sigara içenlerde solunum yolu enfeksiyonları daha ciddi seyrediyor." dedi.

Prof.Dr. İftihar Köksal, bağışıklığı güçlendirmenin yolunun protein ağırlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi.

'OBEZİTE ENFEKSİYON AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR'

Türkiye'de obezitenin giderek arttığının bilimsel kanıtlarla ispatlandığını anımsatan Prof. Dr. İftihar Köksal, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bu hastalar da enfeksiyon açısından risk oluşturuyorlar. Obezite hastalarında gribin daha ağır seyretme ihtimali çok yüksek çünkü bu hastalara baktığınız zaman vücut kitle indekslerinin genişlediğini, kas dokularının azaldığını, vücudun daha çok yağdan ibaret bir hale geldiğini görüyoruz. Böyle olunca vücut zaten dayanıksız ve diyetlerine baktığımız zaman da bu kişilerin daha çok şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiklerini görüyoruz. Bunlar bakterilerin, virüslerin arayıp da bulamadıkları ortamlar. Virüsler şeker ve karbonhidratın olduğu ortamlarda daha kolay ürüyorlar. Bu nedenle de grip, karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde daha fazla görülüyor ve ağır seyrediyor."

HAMUR YERİNE YUMURTA, PEYNİR, SÜT

Sebze ve meyve tüketiminden sağlanacak vitaminler ile alınacak protein desteğinin hastalıklardan korunma bakımından son derece önemli olduğunu belirten Prof.Dr. İftihar Köksal, Türkiye'de her türlü sebze ve meyveye rahatlıkla ulaşılabildiğini ifade etti.

Prof.Dr. İftihar Köksal, bunların beslenmede yer tutmasının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Protein, sadece etten ibaret değildir. Aynı zamanda günde bir tane yumurta yiyerek de protein ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanabilir. Biz bu nedenle 'Hamur yiyene kadar yumurta, peynir yiyin, süt için' diyoruz. Bu şekilde protein ihtiyaçlarını da giderebilirler." dedi.


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