Grip karbonhidrat ve şeker tüketenleri daha çok vuruyor

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

'OBEZİTE ENFEKSİYON AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR'

HAMUR YERİNE YUMURTA, PEYNİR, SÜT

Senim Tanay

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) Başkanı, gribin solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek sosyal öpüşme ve tokalaşma gibi davranışlarınnün bulaşmasına yol açabildiğini belirtti.Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, kanser ya da kronik hastalıkları bulunanları etkileyen gribin, halsizlik, yüksek ateş ve boğazda yanma gibi belirtilerinin gözlendiğine işaret eden Prof. Dr. İftiharKöksal, gribin tedavisi olan ve korunulabilen hastalık olduğunu anlattı.Sigara içenlerde hastalığın daha ağır seyrettiğini vurgulayan Prof. Dr. İftiharKöksal, "Sigara içenler hastalığı bulaştırma bakımından en önemli risk gruplarından birini oluşturuyor. Sigara içenlerde solunum yolu enfeksiyonları daha ciddi seyrediyor." dedi.Prof.Dr. İftihar Köksal, bağışıklığı güçlendirmenin yolunun protein ağırlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi.Türkiye'de obezitenin giderek arttığının bilimsel kanıtlarla ispatlandığını anımsatan Prof. Dr. İftiharKöksal, şöyle devam etti:Sebze ve meyve tüketiminden sağlanacak vitaminler ile alınacak protein desteğinin hastalıklardan korunma bakımından son derece önemli olduğunu belirten Prof.Dr. İftihar Köksal, Türkiye'de her türlü sebze ve meyveye rahatlıkla ulaşılabildiğini ifade etti.Prof.Dr. İftiharKöksal, bunların beslenmede yer tutmasının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Protein, sadece etten ibaret değildir. Aynı zamanda günde bir tane yumurta yiyerek de protein ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanabilir. Biz bu nedenle 'Hamur yiyene kadar yumurta, peynir yiyin, süt için' diyoruz. Bu şekilde protein ihtiyaçlarını da giderebilirler." dedi.