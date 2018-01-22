Grip olduktan sonra vücudu morarmaya başladı!

Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konduktan sonra vücudu morarmaya başlayan kadın tekrar hastaneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Grip olduktan sonra vücudu morarmaya başladı!
ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki kadın gribe yakalandı. Kısa süre sonra vücudunda morluklar oluşmaya başladı. 2 haftadır kuru öksürükten yakınan 66 yaşındaki kadına doktor üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı koydu. Ancak kadının şikayetleri bir türlü kaybolmadı.
 

MORARMAYA BAŞLAYINCA TEKRAR DOKTORA GİTTİ


New England Journal of Medicine’daki makaleye göre; sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve göğüs kafesiyle kalçası arasında meydana gelen morluk nedeniyle hastaneye giden kadın, duydukları karşısında şoke oldu. 

Tomografi çekildikten sonra kaburgasında ciddi boyutta bir kırık tespit edilen kadında, kısa süre sonra da göğüs duvarında fıtık meydana geldi. Vücudu mosmor olan kadına boğmaca teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.
 

Boğmaca nedir?


Boğmaca öksürükle kendini gösteren, mikropların sebep olduğu bulaşıcı bir teneffüs yolu rahatsızlığı. Yetişkinlerde uzun süreli öksürüğe sebep olan hastalığın bebeklerde ve yaşlılarda etkileri çok daha tehlikeli. 

Boğmaca hastalığının belirtileri nelerdir?


Boğmacaya neden olan bakteriyi aldıktan, 5-21 gün sonra, kişilerde ilk şikayetler gelişir; bunların seyri ve şiddeti hastanın yaşına göre farklılık gösterir. Bakteriyi alan kişilerde ilk olarak, burun akıntısı ile nezle benzeri hafif üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarının ve hafif öksürüğün olduğu bir iki haftalık dönem ortaya çıkar. Hastalık bu sırada oldukça bulaşıcıdır. Bu dönemi takiben, hastaların bir kısmında bir şiddetli öksürük atakları gelişir. Ataklar halinde öksürüğün başladığı bu dönemde, öksürükten sonra derin nefes alma sesi ortaya çıkar, bu boğmacanın tipik öksürüğüdür. Çok sık gelişen öksürük atakları küçük çocuklarda nefes durmasına, yetişkinlerde ise aşırı yorgunluk ve gündelik işlerin yapılamamasına neden olabilir. Bu dönem 4 - 6 hafta devam eder; bir grup hasta da ise 100 güne kadar uzar. Boğmacanın bir diğer adının 100 gün öksürüğü oluşu da bundandır.  Bu dönemde hastalarda ateş olmaz. Sonrasında bir iki haftalık sürede öksürüğün şiddeti azalmaya başlar bu döneme nekahat dönemi denir.

 


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