Grip virüsü erken geldi! Ankara ve İzmir'e 'Dikkatli Olun' uyarısı

2009 YILINDAKİ VİRÜSE BENZİYOR

'YATAĞA DÜŞME DURUMU YOĞUN YAŞANACAK'

GRİP İÇİN KALICI BİR AŞI BULUNACAK MI?

HENÜZ SALGIN YOK

Senim Tanay

te alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi, gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.Prof.Dr. Ateş Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydederek, "Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı" uyarısında bulundu.Gribe bağlı kas ağrılarının ve yatağa düşme olaylarının bu yıl erken başladığını dile getiren Prof.Dr. Ateş Kara, bunun en temel nedeninin iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapması olduğunu ifade etti.Gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Prof.Dr. Ateş Kara kuş ve domuz gripleri gibi virüslerle karşılaşılmadığını söyledi. Prof.Dr. Ateş Kara uykusuzluğun, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikliğin, sigara dumanını solumanın, havasız ortamlarda bulunmanın gribi tetiklediğine dikkat çekti. Kara, "Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak" dedi.Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Prof.Dr. Ateş Kara, büyükşehirlerde görülen grip vakalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, grip vakalarıyla ilgili mevsimsel bir artış olduğunu belirterek "Şu anda İstanbul'da salgın boyutunda bir durum yok" bilgisini verdi.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da gripteki artışın normal olduğunu söyledi:Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bu yıl H3N2 tipi virüse karşı aşıların faydası olmayacağını savundu: