Griple karıştırılınca hızlı ilerliyor... İşte zatürrenin 4 önemli işareti

ZATÜRRE NEDİR?

EN ÇOK SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR

ZATÜRRENİN GRİPTEN 4 ÖNEMLİ FARKI

ZATÜRRE TEDAVİSİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ZATÜRREDEN NASIL KORUNULUR?

Senim Tanay

Soğuk hava, kapalı mekan, kolayca bulaşan virüs ve bakteriler… Kış aylarındave griple birlikte çok sık rastlanan bir hastalık daha var ki o da. Üstelik bu iki hastalıkla belirtilerinin neredeyse benzer olması, çok sık karıştırılabilmesine ve bu nedenlende geç kalınarak daha da ilerlemesine yol açabiliyor.Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, zatürreyi ‘mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı’ olarak tanımlıyor ve genellikle bakteriler ve virüsler tarafından meydana getirildiğini söylüyor. Ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alan zatürre, yaşlıları, çocukları, hamileleri, kronik hastalığı ve beslenme bozukluğu olanları çok daha fazla tehdit ediyor.Dr. Zekai Tarım “Toplum kökenli pnömoni (zatürre) ayakta geçirilen hafif bir enfeksiyondan, hastanede yatmayı, hatta yoğun bakımı gerektirecek ağır bir hastalığa kadar değişik şekillerde olabilir. Dünyada her yıl 4 buçuk milyon kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer alan ve soğuk havalarda görülme sıklığı artan zatürrenin, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınması ciddi sorunlara hatta ölüme bile neden olabiliyor” diyor.Zatürrenin ‘tipik ve atipik’ olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirten Dr. Zekai Tarım, tipik zatürrenin; üşüme, titreme, birden yükselen ateş, öksürük, koyu renkli balgam ve yan ağrısı ile kendini gösterdiğini söylüyor. Daha çok gençlerde görülen atipik zatürrenin is; ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle birlikte kuru öksürük ve hırıltılı solunum gibi yakınmalarla ortaya çıktığını belirten Dr. Zekai Tarım, zatürrenin en çok solunum yoluyla bulaştığını belirtiyor.Kişinin öksürüğü, hapşırığı ile havaya yayılan mikroplar saatlerce ortamda asılı kalırken sağlıklı kişilerin bu mikropları soluması hastalığın kolayca bulaşmasına yol açıyor. Toplu taşıma araçları, kalabalık mekanlar, temas ve kişilerin bardak hatta havlu gibi özel eşyalarını kullanmak da riski artırıyor. Öte yandan kirli sularda oluşan bakterilerden dolayı su sistemleri ve klimalar da bu tehlikeli hastalığın yaygınlaşmasına neden olabiliyor.Zatürrenin üst solunum yolu enfeksiyonu ve griple çok sık karıştırılabilmesinden dolayı çok daha tehlikeli bir hal alabildiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarımdiyor.- Hekimin vereceği antibiyotikler ağızdan veya enjeksiyon şeklinde, mutlaka hekimin önerdiği süre boyunca kullanılmalı. ‘Kendimi iyi hissediyorum’ diyerek tedavi kesilmemeli.- Çoğunlukla su olmak üzere bol sıvı alınmalı.- Sağlıklı beslenilmeli, mevsim sebze ve meyveleri mutlaka tüketilmeli.- Mutlaka istirahat edilmeli.- Özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar, mutlaka hekime danışmak şartıyla zatürre aşısı yaptırmalı.- Influenza virüsüne bağlı oluşan zatürreyi engellemek amacıyla özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar her yıl grip aşısı olmalı.- Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli.- Meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmeli.- Spor veya haftada en az üç gün, yarım saat düzenli, tempolu yürüyüş yapılarak vücut direnci artırılmalı.- Alkol, sigara ve zararlı maddelerden kaçınılmalı.- Gelişigüzel antibiyotik ve ampirik ilaçlar (uygun olmayan bitkisel karışımlar) kullanmak vücutta dirençli mikroorganizmaların gelişimine neden olduğundan hekim önermediği takdirde kullanılmamalı.