15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Grup Yorum davasında 5 kişiye tahliye

Grup Yorum davasında, Avusturya vatandaşı Özgür Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi.

Grup Yorum davasında 5 kişiye tahliye
Grup Yorum üyesi Özgür Gültekin'in aralarında bulunduğu 6 kişinin 'Terör örgütüne üye olma' iddiasıyla yargılandığı davada gizlik sanık ifadeleri tartışma yarattı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Neslihan Albayrak, Meral Yıldırım getirilirken, Avusturya vatandaşı Özgür Gültekin ve Ali Sinan Çağlar, SEGBİS ile bağlandı.
SEGBİS'le ifade veren gizli tanık, 18 yaşındaki sanık Neslihan Albayrak'ı 2012 yılında işçi hareketinde gördüğünü söyledi. Albayrak ise o dönemde 12 yaşında olduğunu ve ilkokula gittiğini söyledi. Diğer gizli tanık ise sorulara ‘hatırlamıyorum' yanıtını verdi.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu Grup Yorum üyesi Gültekin, "Tanık önce beni tanımadı. 5 dakika sonra tanıdığını söyledi. İfadesinin ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gördük. Bu yüzden 5 aydır tutukluyum. Bu keyfiyet ülkemizde adalet olmadığının somut örneğidir" diye konuştu.

Mahkeme, Gültekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin tahliyesine karar verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Edirne donuyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü

Edirne donuyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü
Son Dakika...Rusya'dan tansiyonu yükseltecek ABD açıklaması!

Son Dakika...Rusya'dan tansiyonu yükseltecek ABD açıklaması!
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 40. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 40. gün
Aksaray'da servis devrildi... 18 kişi yaralandı

Aksaray'da servis devrildi... 18 kişi yaralandı
AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı

AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in eski mesleği şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Kuzey Irak’ta hava harekatı

Kuzey Irak’ta hava harekatı
CHP'nin sürpriz hamlesi yasa teklifi toplantısını erteletti

CHP'nin sürpriz hamlesi yasa teklifi toplantısını erteletti
Fatih'te beden eğitimi öğretmenine taciz dayağı

Fatih'te beden eğitimi öğretmenine taciz dayağı
CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı

CEO’yu soyan hırsız evde izmarit unutunca yakalandı