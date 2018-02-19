GS TV’den sürpriz Safet Susic iddiası!

SAFET SUSIC KİMDİR?

Erdinç Şahin

GS TV'de maç sonunda yapılan programda yorumculuk yapan, gelecek haftaile oynayacağı maç öncesi kafaları karıştıran bir iddiada bulundu.Kükner,ifadelerini kullandı.Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor,ve Evian'ı çalıştıranson olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.Hatırlanacağı gibiile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktörile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu.