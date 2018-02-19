Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

GS TV’den sürpriz Safet Susic iddiası!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından kulübün resmi yayın organı GS TV’de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GS TV’den sürpriz Safet Susic iddiası!
GS TV'de maç sonunda yapılan programda yorumculuk yapan Ömer Kükner, gelecek hafta Galatasaray'ın Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi kafaları karıştıran bir iddiada bulundu.

Kükner, ”Galatasaray haftaya Bursaspor ile oynayacak. Bursaspor da sıkıntılı. Paul Le Guen için çok kritik bir maç. Ben Bursaspor'un Safet Susic'i göreve getirmek istediğini, görüştüklerini duydum” ifadelerini kullandı.
 

SAFET SUSIC KİMDİR?


Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Osmanlıspor, Bosna Hersek ve Evian'ı çalıştıran Safet Susic son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.

Hatırlanacağı gibi Bursaspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milan Teknik Direktörü Gattuso Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na takıldı!

Milan Teknik Direktörü Gattuso Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na takıldı!
Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor

Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor
Efsane antrenör Edip Akarsu'ya son görev

Efsane antrenör Edip Akarsu'ya son görev
Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü
Son dakika! Galatasaray’a iki kötü haber: Serdar Aziz ve Carrasso

Son dakika! Galatasaray’a iki kötü haber: Serdar Aziz ve Carrasso
Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz

Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz
Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti
Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü

Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü
Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi

Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi
Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek

Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek
Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!