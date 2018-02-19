GS TV’den sürpriz Safet Susic iddiası!

GS TV'de maç sonunda yapılan programda yorumculuk yapan Ömer Kükner
, gelecek hafta Galatasaray'ın Bursaspor
ile oynayacağı maç öncesi kafaları karıştıran bir iddiada bulundu.
Kükner, ”Galatasaray haftaya Bursaspor ile oynayacak. Bursaspor da sıkıntılı. Paul Le Guen için çok kritik bir maç. Ben Bursaspor'un Safet Susic'i göreve getirmek istediğini, görüştüklerini duydum”
ifadelerini kullandı.
SAFET SUSIC KİMDİR?
Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Osmanlıspor, Bosna Hersek
ve Evian'ı çalıştıran Safet Susic
son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.
Hatırlanacağı gibi Bursaspor'un Beşiktaş
ile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktör Paul Le Guen
ile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu.
Erdinç Şahin