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GTA V, Rockstar’ı sırtlıyor

Hala en çok oynanan yapımlar arasında yer alan GTA V, 2013 yılında satışa sunulmuştu. Satışa çıktığı ilk 3 gün içerisinde 1 milyar dolarlık bir gelir sağlayan yapım, geliştiricilerinin de yüzünü güldürmüştü.

GTA V, Rockstar’ı sırtlıyor
İlk etapta PlayStation 3 ve Xbox 360’a özel olarak raflardaki yerini alan yapım sonrasında ise PC, PS4 ve Xbox One için de satışa sunulmuştu.

Rockstar Games’in daha sonra GTA Online ile desteklediği yapım, satış rakamları bazında beklentileri fazlasıyla aşmış durumda. 2K tarafından yapılan son açıklamalara göre, GTA V satış rakamları 90 milyonu aşmış durumda. Oyunun sadece 2017’de 15 milyondan fazla sattığı belirtiliyor.

Açık konuşmak gerekirse, 2017’de büyük umutlarla satışa sunulup da 15 milyon satamamış onlarca oyun mevcut. Yeni, taze yapımlar bile 15 milyonluk satış rakamına ulaşamazken, GTA 5’in çıkışının üzerinden 4 sene sonra bile bu kadar satması, oyunun gerçek anlamda ne derece kaliteli olduğunu da bizlere gösteriyor.

Peki, Rockstar sadece GTA V’ten gelen satış gelirleriyle mi ayakta duruyor? Elbette hayır. Keza GTA Online’da şu aralar geliştirici firma için önemli bir gelir kapısı. Burada oyun içerisinde satılan envanterlere oyuncular tarafından yoğun bir talep söz konusu.

Muhtemelen hala yeni GTA oyununun duyurulmamasının temel sebeplerinden birisi de GTA Online olabilir. Zira Rockstar meyve veren ağacı taşlamak istemiyor.


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