Guangzhou Automotive Group ABD pazarına girmek için markası Trumpchi'nin adını değiştiriyor

Çinli otomobil firması Guangzhou Automotive Group
(GAC), gözünü Amerika'ya çevirdi. Detroit Otomobil Fuarı'
nda yeni modellerini tanıtan GAC, 2019'
da ABD pazarına girmeyi hedefliyor.
Ancak, GAC'ın Amerika'da satış yapması için iki büyük sorunu var. İlk sorun vergilerle ilgili. Çin, Amerikan otomobillerine yüzde 25 gibi yüksek vergi uygularken, ABD'de Çinli otomobillerin vergisi yüzde 2.5 seviyesinde.
Bu yüzden başta Amerika Başkanı Donald Trump
olmak üzere birçok siyasetçi Çin
'le otomotiv ticaretine soğuk bakıyor. Pek çok konuda birbiriyle çatışan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak endişesi, fiyat ve vergi avantajına sahip Çinli otoların Michigan ve Ohio gibi eyaletlerde otomotiv çalışanlarını tehdit etmesi. Örneğin çok satan Trumpchi
GS4 modelinin Toyota RAV4 ve Honda CRV
'ye göre yüzde 30 fiyat avantajına sahip olduğu söyleniyor.
2010'DA KENDİ MARKASINI YARATTI
Ancak GAC'ın en büyük sorunu markasının adı. 2010'da kendi markasını yaratan GAC
'ın, ABD
'de adını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü markasının adı Trumpchi
. Sabah'ta yer alan yazıya göre, Donald Trump
başkan olmadan önce konulan bu isim, markanın ABD'deki geleceğini olumsuz etkileyebilir. Çünkü Trump'a sempati duyanlar kadar onu sevmeyen birçok insan var. GAC'ın bu yıl içinde isim değişikliğine karar vermesi bekleniyor.
'İYİ ŞANS GETİRMEK' DEMEK
Bu adın nereden geldiği konusunda ise kimse net bir cevap veremiyor. Ancak, GAC
yetkilileri, Başkan Donald Trump
ile bir bağlantısı olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Çin otomotiv sanayisinin batılı isimlere meraklı olduğunu söyleyen yetkililer, İngiliz spor otomobili "Triumph"den esinlenilmiş olabileceğini söylüyorlar. Çinlilerin "chuan chee" olarak telaffuz ettiği Trumpchi, "iyi şans getirmek" anlamına geliyor.
Can Hakman