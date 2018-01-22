Guangzhou Automotive Group ABD pazarına girmek için markası Trumpchi'nin adını değiştiriyor



2010'DA KENDİ MARKASINI YARATTI



'İYİ ŞANS GETİRMEK' DEMEK

Can Hakman

Çinli otomobil firması(GAC), gözünü Amerika'ya çevirdi.nda yeni modellerini tanıtan GAC,da ABD pazarına girmeyi hedefliyor.Ancak, GAC'ın Amerika'da satış yapması için iki büyük sorunu var. İlk sorun vergilerle ilgili. Çin, Amerikan otomobillerine yüzde 25 gibi yüksek vergi uygularken, ABD'de Çinli otomobillerin vergisi yüzde 2.5 seviyesinde.Bu yüzden baştaolmak üzere birçok siyasetçi'le otomotiv ticaretine soğuk bakıyor. Pek çok konuda birbiriyle çatışan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in ortak endişesi, fiyat ve vergi avantajına sahip Çinli otoların Michigan ve Ohio gibi eyaletlerde otomotiv çalışanlarını tehdit etmesi. Örneğin çok satanGS4 modelinin Toyota RAV4 ve'ye göre yüzde 30 fiyat avantajına sahip olduğu söyleniyor.Ancak GAC'ın en büyük sorunu markasının adı. 2010'da kendi markasını yaratan'ın,'de adını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü markasının adı. Sabah'ta yer alan yazıya göre,başkan olmadan önce konulan bu isim, markanın ABD'deki geleceğini olumsuz etkileyebilir. Çünkü Trump'a sempati duyanlar kadar onu sevmeyen birçok insan var. GAC'ın bu yıl içinde isim değişikliğine karar vermesi bekleniyor.Bu adın nereden geldiği konusunda ise kimse net bir cevap veremiyor. Ancak,yetkilileri, Başkanile bir bağlantısı olmadığı konusunda ısrar ediyorlar. Çin otomotiv sanayisinin batılı isimlere meraklı olduğunu söyleyen yetkililer, İngiliz spor otomobili "Triumph"den esinlenilmiş olabileceğini söylüyorlar. Çinlilerin "chuan chee" olarak telaffuz ettiği Trumpchi, "iyi şans getirmek" anlamına geliyor.