Guatemala İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyor

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Washington'da yaptığı açıklamada Mayıs ayında ABD'den iki gün sonra İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi

Guatemala İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyor
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararını destekleyen az sayıda ülkeden biri olan Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

Washington'dan düzenlenen Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesi'nin yıllık konferansında konuşan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales taşınma kararını açıkladı. Morales'in kararı salonda alkış ve tezahüratlarla karşılandı.


MORALES TRUMP'IN KARARINI 'CESUR' OLARAK TANIMLAMIŞTI


Morales yaptığı konuşmada, "Egemen bir karar olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Mayıs ayında, İsrail'in 70. kuruluş yılını kutlayacağız. Ve benim talimatımla ABD'den iki gün sonra biz de elçiliğimizi daimi olarak Kudüs'e taşıyacağız" ifadelerini kulllandı.

Morales, bundan sonra da birçok ülkenin bu adımları takip edeceğini savundu.

Trump'ın Kudüs İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından, Guatemala lideri Morales, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştuğunu ve taşınma sürecini başlattığını açıklamıştı. Morales, Trump'ın kararını 'cesur' olarak tanımlamıştı.


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