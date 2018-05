Güher & Süher Pekinel iki önemli konserle dönüyor

Dünyaca tanınan piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel’ler haziran ayında IKSV ve IKSEV kapsamında gerçekleşecek iki müthiş konserle sanatseverlerle buluşacak. Eleştirmenlerce canlı performansları en az stüdyo kayıtları kadar başarılı ve nefes kesici bulunan Pekinel’lerin IKSV ve IKSEV kapsamında beklenilen Türkiye Konserleri takvimi belli oldu. İlki 11 Haziran 2018 Pazartesi İzmir’de diğeri ise 12 Haziran 2018 Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek konserler yine dinleyicilerin nefeslerini kesecek. İstanbul’da gerçekleşecek.

Sınırları aşan başarılarıyla hep zirvedeler

Dünyanın en önemli müzik otoritelerince piyanonun sihirli parmakları olarak nitelendirilen Güher Süher Pekinel kardeşler, kariyer hayatları boyunca, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni,ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde sahneye çıktılar. Sıra dışı şiirsel müzikaliteleri, teknik mükemmellikleri ve özgün stil ve yorumlarıyla Amerika’dan Uzakdoğu’ya övgüler toplayan Pekinel’ler heyecanla beklenen iki önemli Türkiye konserinde Şef Gerard Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası ile sahne alacaklar.





Konser Programı





32. IKSEV Açılış Konseri

Tarih: 11 Haziran Pazartesi

Yer: Efes Büyük Tiyatro-İzmir

Saat: 21:00





46. IKSV Kapanış Konseri

Tarih: 12 Haziran Salı

Yer: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-İstanbul

Saat: 21:00





Repertuar:

• Sergei Prokofiev

Symphony No. 1 in D major, op. 25 “Classical”

• Francis Poulenc

Concerto for Two Pianos and Orchestra in D minor, FP 61

• Antonín Dvořák

Nocturne in B Major, op. 40

• Ludwig van Beethoven

Symphony No. 8 in F Major, op. 93

• Lasts 90’ inc. interval.