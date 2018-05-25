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Güher & Süher Pekinel iki önemli konserle dönüyor

Ünleri sınırları aşarak müzik otoritelerince Arthur ve Karl Ulrich Schnabel'den sonra dünyanın en iyi piyanist ikilisi” olarak tanımlanan Güher & Süher Pekinel kardeşler 3 yıl aradan sonra verecekleri iki önemli konserle geri dönüyor. IKSV ve IKSEV kapsamında gerçekleştirecekleri Türkiye konserlerin ilki, 11 Haziran’ da Efes Büyük Tiyatro’da sanatseverlerle buluşurken, ikincisi 12 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda klasik müzik severlerle buluşacak

25 Mayıs 2018, Cuma 13:02
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Dünyaca tanınan piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel’ler haziran ayında IKSV ve IKSEV kapsamında gerçekleşecek iki müthiş konserle sanatseverlerle buluşacak. Eleştirmenlerce canlı performansları en az stüdyo kayıtları kadar başarılı ve nefes kesici bulunan Pekinel’lerin IKSV ve IKSEV kapsamında beklenilen Türkiye Konserleri takvimi belli oldu. İlki 11 Haziran 2018 Pazartesi İzmir’de diğeri ise 12 Haziran 2018 Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek konserler yine dinleyicilerin nefeslerini kesecek. İstanbul’da gerçekleşecek.

Sınırları aşan başarılarıyla hep zirvedeler

Dünyanın en önemli müzik otoritelerince piyanonun sihirli parmakları olarak nitelendirilen Güher Süher Pekinel kardeşler, kariyer hayatları boyunca, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni,ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde sahneye çıktılar. Sıra dışı şiirsel müzikaliteleri, teknik mükemmellikleri ve özgün stil ve yorumlarıyla Amerika’dan Uzakdoğu’ya övgüler toplayan Pekinel’ler heyecanla beklenen iki önemli Türkiye konserinde Şef Gerard Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası ile sahne alacaklar.


Konser Programı


32. IKSEV Açılış Konseri

Tarih: 11 Haziran Pazartesi 

Yer:   Efes Büyük Tiyatro-İzmir

Saat: 21:00


46. IKSV Kapanış Konseri

Tarih: 12 Haziran Salı

Yer:   Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-İstanbul

Saat: 21:00


Repertuar:

• Sergei Prokofiev 

Symphony No. 1 in D major, op. 25 “Classical”

• Francis Poulenc

Concerto for Two Pianos and Orchestra in D minor, FP 61

• Antonín Dvořák 

Nocturne in B Major, op. 40

• Ludwig van Beethoven 

Symphony No. 8 in F Major, op. 93

• Lasts 90’ inc. interval.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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