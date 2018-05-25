Güher & Süher Pekinel iki önemli konserle dönüyor
Ünleri sınırları aşarak müzik otoritelerince Arthur ve Karl Ulrich Schnabel'den sonra dünyanın en iyi piyanist ikilisi” olarak tanımlanan Güher & Süher Pekinel kardeşler 3 yıl aradan sonra verecekleri iki önemli konserle geri dönüyor. IKSV ve IKSEV kapsamında gerçekleştirecekleri Türkiye konserlerin ilki, 11 Haziran’ da Efes Büyük Tiyatro’da sanatseverlerle buluşurken, ikincisi 12 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda klasik müzik severlerle buluşacak
Dünyaca tanınan piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel’ler haziran ayında IKSV ve IKSEV kapsamında gerçekleşecek iki müthiş konserle sanatseverlerle buluşacak. Eleştirmenlerce canlı performansları en az stüdyo kayıtları kadar başarılı ve nefes kesici bulunan Pekinel’lerin IKSV ve IKSEV kapsamında beklenilen Türkiye Konserleri takvimi belli oldu. İlki 11 Haziran 2018 Pazartesi İzmir’de diğeri ise 12 Haziran 2018 Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek konserler yine dinleyicilerin nefeslerini kesecek. İstanbul’da gerçekleşecek.
Sınırları aşan başarılarıyla hep zirvedeler
Dünyanın en önemli müzik otoritelerince piyanonun sihirli parmakları olarak nitelendirilen Güher Süher Pekinel kardeşler, kariyer hayatları boyunca, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni,ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde sahneye çıktılar. Sıra dışı şiirsel müzikaliteleri, teknik mükemmellikleri ve özgün stil ve yorumlarıyla Amerika’dan Uzakdoğu’ya övgüler toplayan Pekinel’ler heyecanla beklenen iki önemli Türkiye konserinde Şef Gerard Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası ile sahne alacaklar.
Konser Programı
32. IKSEV Açılış Konseri
Tarih: 11 Haziran Pazartesi
Yer: Efes Büyük Tiyatro-İzmir
Saat: 21:00
46. IKSV Kapanış Konseri
Tarih: 12 Haziran Salı
Yer: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-İstanbul
Saat: 21:00
Repertuar:
• Sergei Prokofiev
Symphony No. 1 in D major, op. 25 “Classical”
• Francis Poulenc
Concerto for Two Pianos and Orchestra in D minor, FP 61
• Antonín Dvořák
Nocturne in B Major, op. 40
• Ludwig van Beethoven
Symphony No. 8 in F Major, op. 93
• Lasts 90’ inc. interval.