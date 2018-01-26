Guillermo del Toro, Shape of Water'ın hikayesini çalmakla suçlanıyor

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Pulitzer
ödüllü oyun yazarı Paul Zindel
'in oğlu David Zindel
, del Toro'nun hikayesinin 2003'te ölen babasının 1969 tarihli oyunu Let Me Hear You Whisper
'dan çalındığını iddia etti.
Oyun bir araştırma laboratuvarında tutsak olan yunusun bir kadın soyguncu tarafından kaçırılma hikayesini anlatıyor.
1960'lı yıllarda geçen Shape Of Water
filminde de Sally Hawkins
'in oynadığı hizmetçi karakteri Baltimore
'daki bir araştırma laboratuvarında hizmetçi olarak çalışıyor ve üstünde deneyler yapılan bir yaratığı aşık olduğu için kaçırmaya çalışıyor.
Hawkins'in can verdiği Elisa Esposito
karakteri filmde dilsiz ve işaretlerle anlaşıyor. Fakat Zindel'in oyununda böyle bir durum yok.
David Zindel
"Filmi ilk izlediğimde şoka girdim. Böylesine büyük bir yapım şirketinin babamı tanımaması imkansız." diyor:
Fox Searchlight
ise iddiaları tamamen reddediyor:
"Guillermo del Toro
Paul Zindel'in herhangi bir oyununu okumamıştır. 25 yıllık kariyerinde 10 uzun metrajlı filmi olan sanatçı ilham aldığı kaynakları her zaman açık yüreklilikle açıklamıştır"
Can Hakman