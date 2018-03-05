Gül Gölge Saygı ile Murat Saygı boşandı



VELAYETLER GÜL GÖLGE'YE VERİLDİ



'İKİ DOST OLARAK YOLLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Gül Gölge Saygı: Kolay kolay pişman olmam

'Hem çocuk hem kariyer bana göre değil'

Elif Bayram

Hürriyet’in haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde “gizli” görülen davaya davacıile avukatlarıdavalıile avukatlarıkatıldı. Saat 10.30’da başlayan duruşma yarım saat sürdü.Mahkeme hakimi anlaşmalı görülen boşanma davasında taraflara boşanmakta kararlı olup olmadıklarını sordu.da boşanmak istediklerini mahkemeye bildirdi. Mahkemeye sunulan boşanma protokolü çerçevesinde tarafların boşanmasına karar verildi.Mahkeme müşterek iki çocuğun velayetine anneye verdi. Babanın çocuklarla haftanın ve ayın belirli günlerinde şahsi ilişki kurmasına karar veren mahkeme, ayrıca babanın çocuklarına iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyenbasın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine “Boşandık” dedi. Çift adliyeden birlikte ayrıldı.Murat Saygı’dan boşanacakları yönünde çıkan haberlerle ilgili daha önce açıklama yapan“Eşimle ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Hukuksal süreç başladı. Bundan sonra bilinçli birer anne baba ve iki dost olarak yollarımıza devam edeceğiz. Güzel dilekleriniz için teşekkürler” diye konuşmuştu.