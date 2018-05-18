Gül kokusunu sevenler için öneri

Yüzyılı aşan tarihi ve tecrübesiyle hatıralarımızda bıraktığımız kokuları bugünlere kazandıran Selin, doğadan ilham aldığı “Hayatın Kokusu” serisiyle doğal ve saf yaşamı evlere taşıyor. Dalından koparmaya kıyamadığımız, koklamaya doyamadığımız bahçe gülü Hayatın Kokusu serisinde Selin Bahçe Gülü 7 ile hayat buluyor. Kendinizi adeta gül bahçelerinde hissedeceğiniz bu kokuyla ruhunuz dinlenecek, ferahlatıcı ve kalıcı etkisiyle de gün boyunca tazelik hissi sizinle olacak.

Tavsiye raf fiyatları

Selin Bahçe Gülü 7 kare kutu ambalaj fiyatı: 16,25 TL

Selin Bahçe Gülü 7 silindir ambalaj fiyatı: 13,85 TL

Selin Bahçe Gülü 7 100 ml’lik pump fiyatı: 12,50 TL

Selin Bahçe Gülü 7 mini boy fiyatı: 1,50 TL