Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı

Gülay Mübarek (29)



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Peşini bırakmadığı kadını böyle tehdit etti: 4 yaşındaki yeğenine tecavüz ederim

Haber Merkezi

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir inşaat firmasında çalışan Gülay Mübarek adlı kadını, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve kadına hakaretlerde bulunduğu iddia edilen, Adana’nın Feke ilçesine ücretli öğretmenlik yaparken görevine son verilen E.K. adlı şahıs, Kozan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.E.K.’nın iki yıl önce Gülay Mübarek ile sosyal medya üzerinden görüştüğü ancak Gülay Mübarek’in bu görüşmeye son vermesinin ardından E.K. tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ve tacize uğradığı kaydedildi.Gülay Mübarek adlı kadının Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine E.K. adlı şahıs Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sorgulanmak üzere gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.İHA