Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı

Hatay'da ikamet eden bir genç kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği iddia edilen kişi, Adana’nın Kozan ilçesinde gözaltına alındı

27 Şubat 2018, Salı 20:01
Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir inşaat firmasında çalışan Gülay Mübarek adlı kadını, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve kadına hakaretlerde bulunduğu iddia edilen, Adana’nın Feke ilçesine ücretli öğretmenlik yaparken görevine son verilen E.K. adlı şahıs, Kozan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



Gülay Mübarek (29)


SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR


E.K.’nın iki yıl önce Gülay Mübarek ile sosyal medya üzerinden görüştüğü ancak Gülay Mübarek’in bu görüşmeye son vermesinin ardından E.K. tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ve tacize uğradığı kaydedildi.

Gülay Mübarek adlı kadının Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine E.K. adlı şahıs Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sorgulanmak üzere gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İHA

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