Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer ve onun annesiyle Arnavutköy’deki bir mekanda objektife takıldı. Uzun bir sohbetin ardından mekandan ilk ayrılan Gülben Ergen oldu.

'ANNEM VAR YANIMDA, BU KONULARI KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Soruları yanıtsız bırakan şarkıcı, taksiye binip oradan ayrıldı. Gülben Ergen’in ardından mekandan annesiyle el ele çıkan Burak Törer, “İlişkiniz nasıl gidiyor, ufukta evlilik var mı” sorusuna “Şu an annem var yanımda, bu konuları konuşmak istemiyorum” diye yanıtlamadı.

'KIZLARLAR PAZAR GEZMESİ'

Burak Törer, Instagram hesabında sevgilisi Gülben Ergen ve annesiyle çektiği fotoğrafı “Kızlarla pazar gezmesi” notuyla paylaştı.