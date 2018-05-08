Gülben Ergen'den Müge Anlı'ya destek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlarken
Vodafone Park'ı dolduran tribünlerin Müge Anlı'ya büyük tepkisi vardı.
ANLI'YA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra ATV'de sunduğu sabah programında yaptığı yorumlarla tepki çeken Anlı'ya Siyah Beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Müge Anlı'ya destekse şarkıcı Gülben Ergen
'den geldi. Ergen, resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
'Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası...'
Müge Anlı’dan olaylı maç ile ilgili açıklama!
Haber Merkezi