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Gülben Ergen'den Müge Anlı'ya destek

Beşiktaş tribünlerinin Kayserispor maçında yaptığı tezahüratlara konu olan Müge Anlı'ya şarkıcı Gülben Ergen'den destek geldi

Gülben Ergen'den Müge Anlı'ya destek
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlarken Vodafone Park'ı dolduran tribünlerin Müge Anlı'ya büyük tepkisi vardı.


ANLI'YA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT


Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra ATV'de sunduğu sabah programında yaptığı yorumlarla tepki çeken Anlı'ya Siyah Beyazlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Müge Anlı'ya destekse şarkıcı Gülben Ergen'den geldi. Ergen, resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

'Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası...'

Müge Anlı’dan olaylı maç ile ilgili açıklama!Müge Anlı’dan olaylı maç ile ilgili açıklama!
 


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