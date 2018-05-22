Gülben Ergen müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı
Yapımcı Burak Törer ile 3 aydır aşk yaşayan Gülben Ergen müstakbel kayınvalidesi Asuman Törer ile tanıştı.
Annesi ve sevgilisini Arnavutköy’de bir kafede buluşturan Burak Törer yolda çektikleri kareyi Instagram’da paylaştı.
Burak Törer’in, Gülben Ergen’e evlilik teklif ettiği, çiftin nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
BUGÜNE KADAR EVLENMEDİ
Gülben Ergen 2004-2012 arasında 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan ile evli kaldı. İkinci eşi Erhan Çelik ile 2014’te evlenip 2016’da boşandı. Burak Törer bugüne kadar evlenmedi.