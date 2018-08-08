Gülben Ergen: Tüm sonuçlar iyi çıktı

Gülben Ergen 4 ay önce Burak Törer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bodrum’da tatil yapan sevgililer, Burak Törer’in sağlık sorunları nedeniyle Ankara’ya gitti.

'ÇOK ŞÜKÜR'

Burak Törer özel bir hastanede tepeden tırnağa kontrolden geçti. Gülben Ergen yanından bir an bile ayrılmadığı sevgilisi için “Çok şükür tüm sonuçlar iyi çıktı” dedi. Burak Törer iddia edildiği gibi ameliyat olmadı.





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