Gülben Ergen: Tüm sonuçlar iyi çıktı
Önceki gün, Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'in ameliyat olduğunu iddia eden haberler çıktı. Ancak Burak Törer ameliyat olmadı, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolün ardından Burak Törer'in sonuçları temiz çıktı.
Gülben Ergen 4 ay önce Burak Törer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bodrum’da tatil yapan sevgililer, Burak Törer’in sağlık sorunları nedeniyle Ankara’ya gitti.
'ÇOK ŞÜKÜR'
Burak Törer özel bir hastanede tepeden tırnağa kontrolden geçti. Gülben Ergen yanından bir an bile ayrılmadığı sevgilisi için “Çok şükür tüm sonuçlar iyi çıktı” dedi. Burak Törer iddia edildiği gibi ameliyat olmadı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınGülben Ergen: Hayatım mutlu sonla biten bir dram filmi