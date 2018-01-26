Gülben Ergen videoyu izleyip Mustafa Erdoğan'a mesaj attı

1992’de çekildi ‘Anadolu Ateşi
’nin sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan
’ın, Tarkan
’ın 26 yıl önce çekilen ‘Kıl Oldum Abi’
şarkısının klibinde oynadığı iddia edilmişti.
1992’deki bu görüntülerde Mustafa Erdoğan tanınmayacak kadar genç, dansı ise başarısızdı.
Öğrencilerinin ‘Hocam’ diye seslendiği Erdoğan “O kişi ben değilim. Ben olsaydım o dans o kadar acemice yapılmazdı” dedi.
Mustafa Erdoğan
‘MERAK İÇİNDEYİM’
Mustafa Erdoğan’ın eski eşi, 3 oğlunun annesi Gülben Ergen
de konuyla ilgili konuştu:
“Aaa ben bile bilmiyordum. Görüntüleri sosyal medyada izledim. Mustafa’ya hemen WhatsApp’tan ‘Görüntü gerçek mi? Oradaki sen misin?’ diye yazdım. Okudu, ama cevap vermedi. Demek ki ortada gizemli bir durum var. Merak içindeyim, araştıracağım. Var bunda bir iş valla
.”
İşte o klip...
Tarkan'ın klibinde Gülben Ergen'in eski kocası Mustafa Erdoğan da varmış
İdil Janet Demiray