Gülben Ergen videoyu izleyip Mustafa Erdoğan'a mesaj attı



‘MERAK İÇİNDEYİM’

Tarkan'ın klibinde Gülben Ergen'in eski kocası Mustafa Erdoğan da varmış

İdil Janet Demiray

1992’de çekildi ‘’nin sanat yönetmeni’ın,’ın 26 yıl önce çekilen ‘şarkısının klibinde oynadığı iddia edilmişti.1992’deki bu görüntülerde Mustafa Erdoğan tanınmayacak kadar genç, dansı ise başarısızdı.Öğrencilerinin ‘Hocam’ diye seslendiği Erdoğan “O kişi ben değilim. Ben olsaydım o dans o kadar acemice yapılmazdı” dedi.Mustafa ErdoğanMustafa Erdoğan’ın eski eşi, 3 oğlunun anneside konuyla ilgili konuştu:“Aaa ben bile bilmiyordum. Görüntüleri sosyal medyada izledim. Mustafa’ya hemen WhatsApp’tan ‘Görüntü gerçek mi? Oradaki sen misin?’ diye yazdım. Okudu, ama cevap vermedi. Demek ki ortada gizemli bir durum var. Merak içindeyim, araştıracağım. Var bunda bir iş valla.”İşte o klip...