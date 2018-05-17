Gülben Ergen habercilerin ''Son günlerde hep yeşil renkte kıyafetler giyiyorsunuz, neden?'' sorusuna esprili bir cevap verdi: ''Biliyorsunuz yeşil murattır. Eh ben de muradıma erdim, mutluyum.''

Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik evliliklerinden sonra Gülben Ergen'in bu sözleri 'Üçüncü evlilik kapıda mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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Gülben Ergen 2 aydır yapımcı Burak Törer ile birlikte. Çift önce Cihangir ardından Bebek’te objektiflere poz vermişti.