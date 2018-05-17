'Gülben Ergen evlenecek, Tarkan ikinci kez baba olacak'

Nuray Sayarı ünlülerin hayatları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tarkan ve Demet Akalın'ın ikinci çocukları olacağını, Gülben Ergen'in de bu sene evleneceğini iddia etti.

DEMET AKALIN: TÜP BEBEK YAPACAĞIM

Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı 'Ailemiz büyüyecek' açıklamasıyla kafa karıştıran Demet Akalın, bu sözlerine Türk Kızılayı tarafından düzenlenen '81 İl 81 Çocuk' konserinde açıklık getirdi.

Taksim Point Otel’de konser veren Demet Akalın, "Öyle bir şey yok. Ama konser maratonu bittiği zaman düşünebiliriz. Tüp bebek yapacağım" diye konuştu.

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