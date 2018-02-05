Gülçin Ergül sevgililer için söyleyecek!

Nazlı Erdol

350 kişi kapasiteli restoranı, kapalı ve açık alanlarıyla tüm yıl boyunca hizmet vermek üzere'ta kapılarını açan Milyon Restoran, zengin kahvaltı ve yemek mönüsü, birbirinden lezzetli ara sıcakları ve kusursuz hizmet anlayışı ile size keyifli sofralar sunmaya hazır.Kış sezonu boyunca da, keyifli ve sıcak bir ortamda yemek yiyebilir, etkiniklerimizi takip ederek sofranıza her zevke hitap eden programlarımızla kaliteli canlı müzik deneyimleri katabilirsiniz.Milyon Restoran'da şubat ayından itibaren canlı müzik de başlıyor.'nde solo kariyerine başarılı bir şekilde devam edensevgililer için özel bir repertuar ile sahnede olacak.Tel: 0212 204 03 68 - 0530 915 69 88Demirciköy mevkii Kilyos Yolu - Sarıyer