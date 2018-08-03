Solo kariyerine başarılı bir şekilde devam eden Gülçin Ergül; Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e; Kibariye’den Esengül’e arabesk müziğin usta temsilcilerinin Türk halkının ruhuna kazıdığı şarkıları modern bir anlayışla yeniden yorumladı.

Arabesk ve fantezi müziğin ustalarından dinlediğimiz 12 eserikendine has vokali ve tutkulu yorumuyla yepyeni bir ruha büründüren Gülçin Ergül arabesk müziğin yeni kadın veliahtı olmaya aday…

Albümün proje koordinatörlüğü ve müzik direktörlüğü Umut Kuzey; düzenlemelerini ise ülkemizin en önemli müzisyenlerinin biraraya gelmesinden oluşan topluluk What Da Funk imzası taşıyor.