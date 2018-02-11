Gülizar Dizisi nerede çekiliyor? 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Büşra Kamış

Geçtiğimiz gün 4. bölümüyle ekranlara gelenyayınlandı. Diziseverler Gülizar'ın hem yeni bölüm fragmanını hem de nerede çekildiğini merak etmeye başladı. Peki? Güçlü kadrosu ve başarılı bir senaryosuyla diziseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Gülizar 5. bölümde neler yaşayacak. Fragmanı izlemek için haberimizde bulunan linki tıklamanız yeterli. Kartal Gülizar'ı bulmak için harekete geçiyor mu? Detaylar için haberimizi takip edin.Şimdilerde yeni bölümleri İstanbul'da çekilen Gülizar dizisi, ilk bölümlerinde İzmir'de çekilmişti. Daha sonra hikayenin akışına göre dizi seti İstanbul'a taşındı. Dizinin yapımcılığını Vatanım Sensin, , İstanbullu Gelin gibi projelere imza atan O3 mEDYA üstlenmiştir.Gülizar'ın sesini çok beğenen müzik prodüktörü Kartal, Gülizar'ı bulmayı başaracak mı? Fettah, kardeşi gibi sevdiği Gülizar ile konuşuyor ve babasından kalan mirasın kendisine fayda getirmeyeceğini, sadece müzikle uğraşması gerektiğini söylüyor. Müzik prodüktörü Kartal ise Gülizar'ı bulmak için harekete geçiyor.Murat ve Mine'nin nişan töreninde, Veysel'in yıllar önce yapmış olduğu bir olay gün yüzüne çıkıyor! Bütün konukların önünde Veysel'in hırsız olduğu ortaya çıkıyor ve herkes şaşkına dönüyor! Bu olay sonrası Murat ise Mine'den ayrılma kararı alıyor ve ilişkisine son veriyor!Gülizar'ın sesi keşfediliyor ve hayallerine bir adım daha yaklaşırken, Mine ve Murat cephesinde durumlar kötüye gidiyor! Gülizar 10 Şubat cumartesi yayınlanan yeni bölümde, Murat'la birlikte Suzan'ı kaçıran Gülizar, çiftlikte daha güvende olacaklarını düşündükleri için oraya yerleşirler. Ancak Teksoy, onları takip ederek, çiftliğin kapısına dayanır. Bu beklenmedik gelişme her şeyi alt üst edecektir... Öte yandan çiftlikte Murat ve Mine'nin nişan hazırlıkları başlar. Gülizar ise onların nişanında Fettah'la birlikte şarkı söyleyecektir. Ancak Murat duygularından emin değildir ve günden güne Gülizar'la daha da yakın hissetmeye başlar. Mine, Murat'ın bu tavırları karşısında nasıl bir hamle yapacak? Sesi keşfedilen Gülizar'ı neler bekliyor?