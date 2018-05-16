Gülmek İyileştirir Derneği, 2016 yılından bu yana yaptığı hummalı çalışmaların sonucunda hayata geçirdiği, kanser tedavisi gören çocuklara özel "Hijyenik Oyun Merkezi" projesinin açılışını 9 Mayıs Çarşamba günü bağışçıları, gönüllüleri ve kurumsal destekçilerinin katılımıyla Altunizade’deki oyun merkezi binasında gerçekleştirdi. Açılışta derneğin yüzü olan başarılı oyuncu İlker Ayrık da hazır bulundu.

ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEK

Derneğin ilk büyük projesi olan oyun merkezi, kanser tedavisi gibi sebeplerle bağışıklığı baskı altında olan ve sosyal hayata karışamayan 3-10 yaş arasındaki çocuklara, ihtiyaç duydukları oyun ve akranları ile sosyalleşme desteğini sağlamak için, gerekli hijyen koşulları gözetilerek hayata geçirildi. Oyun merkezi hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

'BAŞKA ÇOCUKLAR DA AYNI SIKINTIYI YAŞAMASIN'

2014 yılında kızına lösemi teşhisi konan ve başarılı bir tedavi sonrası 2016’da, ‘kanser hastası çocuklar ve yakınları ile toplumda gülmeye ihtiyacı olan tüm kesimlere destek olmak’ amacı ile Gülmek İyileştirir Derneği’ni kuran, hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Aslı Bastıyalı açılışta bir konuşma yaparak "Bu merkez bir ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirildi. Biz bu eksikliği bizzat yaşadık, başka çocukların da aynı sıkıntıyı yaşamamasını ve anne babaların zorlu tedavi sürecinde çocuklarını bu merkeze güvenle bırakarak gözleri arkada kalmadan, kendilerinin de bir nefes alabilmesini sağlayabilecek olmak mutluluk verici" diye konuştu.

Tüm destekçilerine tek tek teşekkür eden Aslı Bastıyalı, sözü İlker Ayrık’a bıraktı. Kısa bir konuşma yapan İlker Ayrık’ın, konuşmanın sonların doğru gözlerinin dolduğu gözlerden kaçmadı. Açılışta konuşma yapan bir diğer isim olan Pediatrik Onkoloji & Hematoloji Uzmanı Prof.Dr. Cengiz Canpolat, bu merkez sayesinde tedavi gören çocukların psikososyal gelişiminin destekleneceğini, kendilerinin de sağlık durumu uygun olan tüm hastalarını "Hijyenik Oyun Merkezi"ne yönlendireceklerini söyledi.