Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık N.A, sanık ve eşinin kiracısı olduğunu, bir kavga sesi duymadığını ancak maktulün kendisine son zamanlarda huzurlarının olmadığını söylediğini ifade etti.

"TATİL PLANI YAPIYORDU"

Gülperi hemşirenin eşinden boşanmak istediğini ancak babasının karşı çıktığını duyduğunu dile getiren tanık, "Gülperi vefatından önce tatil planı yapıyordu. Tatilini kayınvalidesi ve görümcesi olmadan yapmak istiyordu. Geçimsizliğinin intiharına sebep olacak derecede olmadığını düşünüyordum çünkü intihar aşamasına gelen bir kişi tatil planları yapmazdı." dedi.

Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz kızı için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dile getiriyor

Ailenin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopsi incelemesinde hemşirenin kullandığı öne sürülen ilaca ait bulgulara rastlanılmamasına rağmen kadının "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu. Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.