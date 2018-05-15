Gülşah Çomoğlu Gökhan Günal ile evlendi

Gülşah Çomoğlu evlendiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir eşi olmalı insanın: Yüzüne baktığında, konuşmadan anlamalı derdini, tasasını, öfkesini, sevincini, coşkusunu... Güven duymalı, her şeyiyle. Başını göğsüne koyup, huzurla uyuyabilmeli, tüm düşüncelerinden arınmış olarak. Hoşgeldin hayatıma... Tanıştırayım biricik eşim"

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede gösterdiği büyük başarı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasındaki yerini aldı. İki Efendinin Kuşağı ,Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Fox TV'nin dizileri arasında yer alan baş rollerinde Didem Özkavukçu, Osman Karakoç’un oynadığı Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı.